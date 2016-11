Bodrum’s international terminal closes till March 2017

The international terminal at Milas-Bodrum Airport has been closed until March 31, 2017.

Turkish Airlines (THY) made the announcement on its official web page.

However, the domestic terminal – flights serving Turkey’s interior – remains open.

The announcement here confirms that until March 31 no external flights will be taking place from Bodrum. But passengers looking to fly on and into Bodrum on domestic flights can continue to do so.

For more information contact: +90,252,511 10 00

The full Turkish version is:

“Milas-Bodrum Havalimanı’na dış hatlardan aktarmalı olarak gelen yolcularımıza, 31 Mart 2017 tarihine kadar yanda bulunan Genel Havacılık Terminali hizmet verecektir. Havalimanındaki gümrük uygulamalarımız eskisi gibi devam ediyor.

31 Mart 2017 tarihine kadar bu havalimanından gerçekleştirilecek dış hat seferimiz bulunmuyor. Seyahatlerinin devamında dış hatlara uçacak yolcularımız uçuşlarıyla ilgili işlemlerini iç hatlar terminalinden yaptırabilirler.

Dış hatlardan aktarmalı olarak Milas-Bodrum Havalimanı’na seyahat eden yolcularımızı karşılayacak yakınlarının Genel Havacılık Terminali’ne ulaşmaları gerekiyor. Yolcu yakınları, geçici olarak hizmet veren bu terminale tabelaları takip ederek ya da yolcu servislerini kullanarak ulaşabilirler.

Dış hatlardan gelip Milas-Bodrum Havalimanı’na devam eden yolcularımız için free shop hizmetinin sunulması için çalışmalar yapılmaktadır. Daha fazla bilgi almak için +90 252 511 10 00 numaralı TAV Danışma Hattı’nı arayabilirsiniz.”

Turkey’s flagship carrier, Turkish Airlines, only last week announced that it was putting 30 planes in its fleet into parking positions due to a decreasing number of passengers amid economic contractions and recent terror attacks.

In addition, Turkish Airlines also canceled flights to a total of 22 destinations, 17 of which were international, due to decreasing demand.