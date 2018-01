Turkey’s Animal Protection laws translated

PART TWO

Precautionary Measures

CHAPTER ONE

Ownership, care and welfare of animals Ownership and care of animals

ARTICLE 5 – A person who participates in a general training program regarding the care of animals and who takes ownership of or looks after an animal is liable for sheltering the animal, meeting their ethological needs in accordance with their species and reproductive methods, taking care of their health and taking all necessary precautions with regard to the health and safety of people, animals and the environment. An administrative monetary fine of fifty Turkish Lira per animal. Animal owners are obliged to take precautionary measures with regard to environmental pollution caused by their animals or danger and disturbance to other people. They must compensate for any damage caused by their failure to take timely and sufficient precautions. An administrative monetary fine of fifty Turkish Lira per animal. Those who sell domestic animals and pets are obliged to take part in certified training programmes arranged by the local authorities in relation to the care and protection of these animals. An administrative monetary fine of fifty Turkish Lira per animal. The conditions for owning and keeping domestic pets or controlled animals, the principles and procedures relating to training to be given in animal welfare and the preventative measures against damage and disturbance caused by domestic animals will be determined in a regulation to be issued by the Ministry in coordination with the Ministry of Agriculture and Rural Affairs, having obtained the opinion of the Ministry of Internal Affairs and related organisations. Unless there is a commercial purpose, a domestic pet being cared for within a house or garden cannot be sequestered due to the debts of their owner. Those who produce and trade in domestic pets are obliged to take precautions in relation to necessary anatomic, physiological and behavioural characteristics in order not to endanger the health of pet owners, the mother selected for reproduction or her young. An administrative monetary fine of fifty Turkish Lira per animal. Domestic pets and controlled animals which will not be able to re-establish harmony with their natural environment cannot be abandoned, and cannot be left where they will be unable to feed or adapt to the climate. However, they can be reclaimed or handed over to an animal shelter. An administrative monetary fine of one hundred and fifty Turkish Lira per animal for those who fail to comply with the bans and obligations in paragraph 7. If the actions in paragraphs one, two and five of article 5, re: failing to comply with the bans and obligations relating to the ownership and care of animals or failing to take the necessary precautions are carried out by a veterinary doctor, a veterinary health technician, an animal welfare volunteer, a member of an animal welfare association or foundation or persons appointed to round up, supervise, care for or protect animals, the fine to be imposed will be doubled.

İKİNCİ KISIM Koruma Tedbirleri BİRİNCİ BÖLÜM Hayvanların Sahiplenilmesi, Bakımı ve Korunması Hayvanların sahiplenilmesi ve bakımı Madde 5 — Bir hayvanı, bakımının gerektirdiği yaygın eğitim programına katılarak sahiplenen veya ona bakan kişi, hayvanı barındırmak, hayvanın türüne ve üreme yöntemine uygun olan etolojik ihtiyaçlarını temin etmek, sağlığına dikkat etmek, insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür. Hayvan sahipleri, sahip oldukları hayvanlardan kaynaklanan çevre kirliliğini ve insanlara verilebilecek zarar ve rahatsızlıkları önleyici tedbirleri almakla yükümlü olup; zamanında ve yeterli seviyede tedbir alınmamasından kaynaklanan zararları tazmin etmek zorundadırlar. Ev ve süs hayvanı satan kişiler, bu hayvanların bakımı ve korunması ile ilgili olarak yerel yönetimler tarafından düzenlenen eğitim programlarına katılarak sertifika almakla yükümlüdürler. Ev ve süs hayvanı ve kontrollü hayvanları bulundurma ve sahiplenme şartları, hayvan bakımı konularında verilecek eğitim ile ilgili usul ve esaslar ile sahiplenilerek bakılan hayvanların çevreye verecekleri zarar ve rahatsızlıkları önleyici tedbirler, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile eşgüdüm sağlanmak suretiyle, İçişleri Bakanlığı ve ilgili kuruluşların görüşü alınarak Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Ticarî amaç güdülmeden bilhassa ev ve bahçesi içerisinde bakılan ev ve süs hayvanları sahiplerinin borcundan dolayı haczedilemezler. Ev ve süs hayvanlarının üretimini ve ticaretini yapanlar, hayvanları sahiplenen ve onu üretmek için seçenler annenin ve yavrularının sağlığını tehlikeye atmamak için gerekli anatomik, fizyolojik ve davranış karakteristikleri ile ilgili önlemleri almakla yükümlüdür. Ev ve süs hayvanları ile kontrollü hayvanlardan, doğal yaşama ortamlarına tekrar uyum sağlayamayacak durumda olanlar terk edilemez; beslenemeyeceği ve iklimine uyum sağlayamayacağı ortama bırakılamaz. Ancak, yeniden sahiplendirme yapılabilir ya da hayvan bakımevlerine teslim edilebilir.